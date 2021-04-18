Посольство Росії у Празі облили «кров’ю»

На місці поліція виявили семеро осіб, підозрюваних в «неправомірних діях щодо майна»

Станом на ранок неділі стіну посольства очистили від «крові»

У Празі поліція затримала сімох людей, які минулої ночі облили кетчупом стіни навколо території посольства Росії в Чехії.

Про це повідомляє видання Aktualne.

За словами представника місцевих правоохоронних органів Яна Данека, поліція вночі виїхала на площу Бориса Нємцова, де знаходиться посольство Росії.

Фото РІА «Новости»

«На місці ми виявили семеро осіб, підозрюваних в неправомірних діях щодо майна», – сказав він. За його словами, всі вони були доставлені в місцеве відділення поліції.

За даними місцевих журналістів, станом на ранок неділі стіну посольства очистили від кетчупу.

Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR — Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021

Люди, які облили стіну посольства кетчупом, пояснили у коментарях ЗМІ, що кетчуп символізує кров, а «режим Путіна вчинив терористичний акт у Чехії».

Як повідомлялося, Чехія звинуватила РФ у вибухах в 2014 році та висилає 18 російських дипломатів.

Нагадаємо, Чехія оголосила в розшук агентів ГРУ «Петрова» і «Боширова».

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