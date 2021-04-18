Росія знову лякає тим, що може покинути ПАРЄ

ПАРЄ використовують для нанесення різного роду ударів по Росії

Слуцький упевнений, що ПАРЄ використовують для нанесення різного роду ударів по Росії

Про можливий вихід із асамблеї заговорив заступник голови російської делегації Леонід Слуцький

Заступник голови російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, голова комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький не виключив, що Росія може покинути ПАРЄ. Про це він заявив в ефірі «Соловйов. Live».

«Можна говорити про можливий вихід з Ради Європи, з її Парламентської асамблеї. Вийти можна тільки з ради Європи в цілому», – пояснив Слуцький.

Він висловив упевненість, що російське керівництво ухвалить адекватне рішення з даного питання.

«Рада Європи і перш за все ПАРЄ використовуються … для нанесення різного роду ударів по Росії», – сказав депутат.

Напередодні глава міністерства закордонних справ Чехії Ян Гамачек оголосив про висилку з країни 18 російських дипломатів. Слуцький припустив, що це було зроблено спеціально, щоб відволікти увагу від подій у Білорусі.

«Білоруси нападають на Сполучені Штати, а ми зараз відволічемо і в політичній, і в інформаційній площині і нападемо на Росію», – зробив висновок Слуцький.

Раніше поліція Чехії оголосила в розшук громадян Росії Олександра Петрова і Руслана Боширова. Росіян розшукують у зв'язку з розслідуванням обставин тяжких кримінальних злочинів.

Нагадаємо, Рада Європи вважає «життєво важливою» співпрацю з Росією в справі забезпечення прав людини і демократії, повідомила генсек організації Марія Пейчинович-Бурич. Про це йдеться в листі, який вона направила главі МЗС Росії Сергію Лаврову у зв'язку з 25-річчям з моменту вступу Російської Федерації до РЄ.

Раніше повідомлялося, що наприкінці січня українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ініціювала процедуру оскарження повноважень делегації Росії.

Проте ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації.

Також відомо, що генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич збирається відвідати Україну у березні.

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