Росія знову лякає тим, що може покинути ПАРЄ
Про можливий вихід із асамблеї заговорив заступник голови російської делегації Леонід Слуцький
Заступник голови російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, голова комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький не виключив, що Росія може покинути ПАРЄ. Про це він заявив в ефірі «Соловйов. Live».
«Можна говорити про можливий вихід з Ради Європи, з її Парламентської асамблеї. Вийти можна тільки з ради Європи в цілому», – пояснив Слуцький.
Він висловив упевненість, що російське керівництво ухвалить адекватне рішення з даного питання.
«Рада Європи і перш за все ПАРЄ використовуються … для нанесення різного роду ударів по Росії», – сказав депутат.
Напередодні глава міністерства закордонних справ Чехії Ян Гамачек оголосив про висилку з країни 18 російських дипломатів. Слуцький припустив, що це було зроблено спеціально, щоб відволікти увагу від подій у Білорусі.
«Білоруси нападають на Сполучені Штати, а ми зараз відволічемо і в політичній, і в інформаційній площині і нападемо на Росію», – зробив висновок Слуцький.
Раніше поліція Чехії оголосила в розшук громадян Росії Олександра Петрова і Руслана Боширова. Росіян розшукують у зв'язку з розслідуванням обставин тяжких кримінальних злочинів.
Нагадаємо, Рада Європи вважає «життєво важливою» співпрацю з Росією в справі забезпечення прав людини і демократії, повідомила генсек організації Марія Пейчинович-Бурич. Про це йдеться в листі, який вона направила главі МЗС Росії Сергію Лаврову у зв'язку з 25-річчям з моменту вступу Російської Федерації до РЄ.
Раніше повідомлялося, що наприкінці січня українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ініціювала процедуру оскарження повноважень делегації Росії.
Проте ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації.
Також відомо, що генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич збирається відвідати Україну у березні.