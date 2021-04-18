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    Росія знову лякає тим, що може покинути ПАРЄ

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    Слуцький упевнений, що&nbsp;ПАРЄ використовують для нанесення різного роду ударів по Росії - Росія знову лякає тим, що може покинути ПАРЄ
    Слуцький упевнений, що ПАРЄ використовують для нанесення різного роду ударів по Росії
    Фото: korrespondent.net

    Про можливий вихід із асамблеї заговорив заступник голови російської делегації Леонід Слуцький

    Заступник голови російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, голова комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький не виключив, що Росія може покинути ПАРЄ. Про це він заявив в ефірі «Соловйов. Live».

    «Можна говорити про можливий вихід з Ради Європи, з її Парламентської асамблеї. Вийти можна тільки з ради Європи в цілому», – пояснив Слуцький.

    Він висловив упевненість, що російське керівництво ухвалить адекватне рішення з даного питання.

    «Рада Європи і перш за все ПАРЄ використовуються … для нанесення різного роду ударів по Росії», – сказав депутат.

    Напередодні глава міністерства закордонних справ Чехії Ян Гамачек оголосив про висилку з країни 18 російських дипломатів. Слуцький припустив, що це було зроблено спеціально, щоб відволікти увагу від подій у Білорусі.

    «Білоруси нападають на Сполучені Штати, а ми зараз відволічемо і в політичній, і в інформаційній площині і нападемо на Росію», – зробив висновок Слуцький.

    Раніше поліція Чехії оголосила в розшук громадян Росії Олександра Петрова і Руслана Боширова. Росіян розшукують у зв'язку з розслідуванням обставин тяжких кримінальних злочинів.

    Нагадаємо, Рада Європи вважає «життєво важливою» співпрацю з Росією в справі забезпечення прав людини і демократії, повідомила генсек організації Марія Пейчинович-Бурич. Про це йдеться в листі, який вона направила главі МЗС Росії Сергію Лаврову у зв'язку з 25-річчям з моменту вступу Російської Федерації до РЄ.

    Раніше повідомлялося, що наприкінці січня українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ініціювала процедуру оскарження повноважень делегації Росії.

    Проте ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації.

    Також відомо, що генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич збирається відвідати Україну у березні.

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    Теги: Росія депутат ПАРЄ поліція розшук
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