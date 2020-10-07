Президент Євроради нагадав Зеленському про принципи боротьби з корупцією



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Президент Євроради нагадав Зеленському про принципи боротьби з корупцією в ЄС

На саміті також обговорили і політичну дискусію в Україні довкола приведення закону про НАБУ у відповідність до Конституції

На саміті Україна-ЄС президент Європейської Ради Шарль Мішель звернув увагу президента України Володимира Зеленського на важливі для Євросоюзу принципи боротьби з корупцією.

Про це Мішель заявив на спільній із Зеленським підсумковій пресконференції.

«Для нас є три ключові принципи. Це була нагода у діалозі пояснити ці принципи, які є ключовими для нас. Передусім, це принцип незалежності, бо він гарантує ефективність боротьби з корупцією. Другий — це ефективність, щоб отримати конкретні результати. Це юридична визначеність», — заявив Мішель.

Він пояснив, що йдеться про рішення Конституційного суду України, який визнав невідповідними Основному закону призначення директором НАБУ Артема Ситника та норми закону, за якими це було зроблено.

На саміті також обговорили і політичну дискусію в Україні довкола приведення закону про НАБУ у відповідність до Конституції.

«Відносини між Україною та ЄС засновані на довірі та впевненості. І тому ми мали змогу бути відвертими, зрозуміти, який прогрес було досягнуто та яку роботу ще треба виконати», — додав президент Євроради.

Зеленський своєю чергою визнав, що його команді не вдалося «повністю» побороти корупцію, наголосивши при цьому, що було багато зроблено. Зокрема, почав працювати Вищий антикорупційний суд України, а також відновили кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Говорячи про НАБУ, президент України заявив, що «орган незалежний, все працює. Все інше депутати в законодавчому порядку обов’язково виправлять».