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    Великобританія уклада масштабну угоду з Японією

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    Це перша угода, яку Лондон уклав після виходу з ЄС - Великобританія уклада масштабну угоду з Японією
    Це перша угода, яку Лондон уклав після виходу з ЄС

    Угода принесе в британську економіку приблизно $1,9 млрд, а зарплати працівників зростуть на більш ніж $1 млрд – за розрахунками британського Мінзовнішторгу

    Великобританія і Японія погодили умови вільної торгівлі, що стало першою масштабною операцією після Brexit. Про це в п'ятницю, 11 вересня, повідомило інформагентство Інтерфакс з посиланням на міністерство зовнішньої торгівлі Великобританії.

    Нова угода збільшить торгівлю з Японією на 15,2 млрд фунтів стерлінгів, до $19,5 млрд, зазначили в британському Мінзовнішторзі.

    Угоду в загальних рисах було вироблено в п'ятницю в ході відеоконференції міністра зовнішньої торгівлі Великобританії Елізабет Трасс і глави МЗС Японії Мотегі Тосиміцу.

    У Лондоні очікують, що завдяки цим договором британські компанії, що займаються експортом в Японію, отримають конкурентну перевагу, а у Великобританії будуть створені нові робочі місця.

    Також договір розглядається як важливий крок у приєднанні Великобританії до угоди про транстихоокеанське торгове партнерство.

    Очікується, що угода принесе в британську економіку приблизно $1,9 млрд, а зарплати працівників у Великобританії в довготривалій перспективі зростуть на більш ніж $1 млрд.

    Нагадаємо, що Україна та Румунія домовилися розширити військову співпрацю.

    МЗС Японія Brexit Велика Британія
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