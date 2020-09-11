Великобританія уклада масштабну угоду з Японією



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Це перша угода, яку Лондон уклав після виходу з ЄС

Угода принесе в британську економіку приблизно $1,9 млрд, а зарплати працівників зростуть на більш ніж $1 млрд – за розрахунками британського Мінзовнішторгу

Великобританія і Японія погодили умови вільної торгівлі, що стало першою масштабною операцією після Brexit. Про це в п'ятницю, 11 вересня, повідомило інформагентство Інтерфакс з посиланням на міністерство зовнішньої торгівлі Великобританії.

Нова угода збільшить торгівлю з Японією на 15,2 млрд фунтів стерлінгів, до $19,5 млрд, зазначили в британському Мінзовнішторзі.

Угоду в загальних рисах було вироблено в п'ятницю в ході відеоконференції міністра зовнішньої торгівлі Великобританії Елізабет Трасс і глави МЗС Японії Мотегі Тосиміцу.

У Лондоні очікують, що завдяки цим договором британські компанії, що займаються експортом в Японію, отримають конкурентну перевагу, а у Великобританії будуть створені нові робочі місця.

Також договір розглядається як важливий крок у приєднанні Великобританії до угоди про транстихоокеанське торгове партнерство.

Очікується, що угода принесе в британську економіку приблизно $1,9 млрд, а зарплати працівників у Великобританії в довготривалій перспективі зростуть на більш ніж $1 млрд.

Нагадаємо, що Україна та Румунія домовилися розширити військову співпрацю.