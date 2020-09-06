Україна та Румунія домовилися розширити військову співпрацю



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Глава Міноборони підписав у Румунії угоду про військово-технічну співпрацю

Нові домовленості розширюють партнерство між двома країнами, спрямоване на зміцнення безпеки у чорноморському регіоні

Глава Міноборони Андрій Таран у суботу, 5 вересня, у рамках робочого візиту до Румунії підписав міжурядову угоду про військово-технічну співпрацю.

Про це повідомляє посольство України в Румунії у Facebook.

Як зазначається у повідомленні відомства, нові домовленості, зокрема, розширюють партнерство між двома країнами, спрямоване на зміцнення безпеки у чорноморському регіоні.

«Міністр оборони України Андрій Таран, в рамках свого візиту до Бухаресту, та міністр національної оборони Румунії Ніколає Чуке підписали Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Румунії про співробітництво у військово-технічній сфері», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони пояснили, що міжурядова угода визначає правову базу військово-технічного співробітництва між двома країнами, спрощує процедуру здійснення державних закупок у відповідній сфері, а також дозволяє розширити партнерство між Україною та Румунією, спрямоване на зміцнення безпеки у регіоні Чорного моря.

До слова, до складу ВМС України включено артилерійський катер «Костопіль».

Нагадаємо, глава МЗС України наступного тижня відвідає Румунію та Португалію.