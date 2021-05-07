Венеціанська комісія рекомендувала певні зміни у законопроєкті Зеленського

Експерти «Венеційки» наголосили на тому, що членами Етичної ради від Ради суддів можуть бути лише ті судді чи судді у відставці, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання

Експерти Венеційської комісії відгукнулись на прохання терміново оцінити законопроєкт президента України Володимира Зеленського та оперативно підготували свій висновок. Вони підтримали президентську ініціативу залучення міжнародних експертів до оцінки майбутніх членів Вищої ради правосуддя та рекомендували певні зміни у законопроєкті.

«Терміновість» законопроєкту зумовлена тим, що його прийняття є обов’язковою умовою отримання Україною чергового кредитного траншу від МВФ.

Експерти «Венеційки» наголосили на тому, що членами Етичної ради від Ради суддів можуть бути лише ті судді чи судді у відставці, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, не вчиняли дисциплінарних правопорушень і злочинів і не мали проблем з декларуванням статків.

Нагадаємо, 5 травня Венеційська комісія оприлюднила терміновий висновок на законопроєкт №5068 про реформу головного суддівського органу країни – Вищої ради правосуддя (ВРП)

Наступного дня посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що рекомендації Венеційської комісії мають бути враховані не лише щодо реформи ВРП, але і Вищої кваліфкомісії суддів (ВККС) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Натомість сама Вища рада правосуддя обурилась, що експерти «Венеційки» не стали на їх захист і не виступили з тезою про неконституційність реформи ВРП.

Провести дієву реформу ВРП Україна зобов'язалась і перед Міжнародним валютним фондом. Підписаний сторонами у червні 2020 року Меморандум передбачає прийняття нового закону про перевірку на доброчесність майбутніх членів ВРП незалежною комісією з міжнародними експертами у складі. Також новий закон мав би передбачити одноразову перевірку чинного складу ради з можливістю звільнення тих членів, які критеріям доброчесності не відповідають.

Такий закон, відповідно до Меморандуму, Україна мала прийняти ще до жовтня 2020 року, втім, лише в лютому 2021 відповідний законопроєкт було зареєстровано в парламенті. Ініціатором виступив президент.

Подача законопроєкту Володимиром Зеленським була реакцією на невтішні результати роботи місії МВФ в Україні - прогресу у жодній з реформ, які було визначено структурними маяками, досягнуто не було.

Нагадаємо, законопроєктом Зеленського пропонується створення Етичної ради, яка буде проводити попередній відбір кандидатів до ВРП, перевіряти його нинішній склад на добропорядність. Складатиметься вона з 6 осіб – три людини, яких обиратимуть міжнародні організації, і три – судді або судді у відставці, обрані Радою суддів України.