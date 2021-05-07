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    В РНБО не знають, куди подівся Центр протидії дезінформації і де його керівниця

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    2 квітня президент призначив Поліну Лисенко керівником Міжнародного центру протидії дезінформації - В РНБО не знають, куди подівся Центр протидії дезінформації і де його керівниця
    2 квітня президент призначив Поліну Лисенко керівником Міжнародного центру протидії дезінформації
    Фото: Facebook Клима Братківського

    Призначена на початку квітня керівниця Центру протидії дезінформації досі не стала штатним працівником РНБО

    В апараті Ради національної безпеки і оборони України немає підрозділу під назвою «Центр протидії дезінформації», а Поліна Лисенко, призначена указом президента керівницею центру, не працює в РНБО. Про це повідомив блогер і юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook.

    «Була ціла презентація від голови Офіс Президента України Єрмака про створення Центру протидії дезінформації. Насправді його не існує і ніхто в РНОБО не знає, хто така Поліна», – написав він.

    Братківський додав, що отримав відповідь на свій запит, у якому сказано, зокрема, що «Лисенко Поліна Олександрівна, призначена Указом Президента України від 2 квітня 2021 року № 137 на посаду керівника Центру протидії дезінформації, не є штатним працівником Апарату РНБО України».

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    В РНБО не знають, куди подівся Центр протидії дезінформації і де його керівниця
    В РНБО не знають, куди подівся Центр протидії дезінформації і де його керівниця

    Нагадаємо, у березні 2021 року для протидії російській дезінформації та пропаганді в Україні створили два спеціальні органи. Зокрема, у складі Мінкульту створюється Центр протидії дезінформації. Очолила Центр Любов Цибульська, яка була керівницею групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру.

    Крім того, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Поліни Лисенко керівником Міжнародного центру протидії дезінформації, який повинен був діяти на базі РНБО.


    Теги: РНБО Володимир Зеленський президент Офіс президента дезінформація указ
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