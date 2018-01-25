Венеційська комісія не поділяє вимог Угорщини щодо навчання в Україні лише угорською
- Сьогодні, 08:13
-
Розсилка
Держава може перейти від суто угорськомовної системи до змішаної, вважають у Венеційській комісії
Венеційська комісія не погоджується з вимогою Угорщини залишити в Україні можливість навчання для угорської нацменшини виключно угорською мовою.
Про це сказав секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт в інтерв’ю Європейській правді.
«Ні, ми не поділяємо цю позицію. Ми вважаємо, що держава може перейти від суто угорськомовної системи до змішаної, за якої частину годин буде викладання угорською, частину – українською. Понад те, це навіть краще для самих учнів, якщо вони будуть отримувати навчання двома мовами», - сказав Маркерт.
Однак він зазначив, що критика угорців обґрунтована, поки немає гарантій для мов меншин. Необхідно, щоб підзаконні акти встановили ці гарантії – приміром, скільки годин має бути навчання мовою меншин.
«Водночас державна мова також має викладатися у достатньому обсязі, зокрема, щоби людина мала можливість інтегруватися, була конкурентною на ринку праці – а для цього потрібно добре говорити українською, а не лише угорською. Але саме по собі двомовне навчання – це перевага», - сказав він.
Як відомо, президент Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», який розкритикували Угорщина та Румунія через статтю про освіту державною мовою.
МЗС Угорщини погрожувало заблокувати всі майбутні зближення України з ЄС через новий закон про освіту.
Експерти Ради Європи позитивно оцінили освітній закон України.
У січні Будапешт знову побачив утиски угорської мови в Україні.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагає від України юридичних гарантій того, що застосування нового закону про освіту почнеться після досягнення домовленості з угорською національної меншиною на Закарпатті.
Парламентській асамблеї Ради Європи прийняли резолюцію щодо захисту мов нацменшин. Скандальний закон України про освіту згадується лише у пояснювальній записці до проекту резолюції ПАРЄ