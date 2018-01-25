Венеційська комісія не поділяє вимог Угорщини щодо навчання в Україні лише угорською

Держава може перейти від суто угорськомовної системи до змішаної, вважають у Венеційській комісії

Венеційська комісія не погоджується з вимогою Угорщини залишити в Україні можливість навчання для угорської нацменшини виключно угорською мовою. Про це сказав секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт в інтерв’ю Європейській правді. «Ні, ми не поділяємо цю позицію. Ми вважаємо, що держава може перейти від суто угорськомовної



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Держава може перейти від суто угорськомовної системи до змішаної, вважають у Венеційській комісії

Венеційська комісія не погоджується з вимогою Угорщини залишити в Україні можливість навчання для угорської нацменшини виключно угорською мовою.

Про це сказав секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт в інтерв’ю Європейській правді.

«Ні, ми не поділяємо цю позицію. Ми вважаємо, що держава може перейти від суто угорськомовної системи до змішаної, за якої частину годин буде викладання угорською, частину – українською. Понад те, це навіть краще для самих учнів, якщо вони будуть отримувати навчання двома мовами», - сказав Маркерт.

Однак він зазначив, що критика угорців обґрунтована, поки немає гарантій для мов меншин. Необхідно, щоб підзаконні акти встановили ці гарантії – приміром, скільки годин має бути навчання мовою меншин.

«Водночас державна мова також має викладатися у достатньому обсязі, зокрема, щоби людина мала можливість інтегруватися, була конкурентною на ринку праці – а для цього потрібно добре говорити українською, а не лише угорською. Але саме по собі двомовне навчання – це перевага», - сказав він.

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