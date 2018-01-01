Будапешт вимагає від України юридичних гарантій щодо закону про освіту

Глава МЗС Угорщини наполягає, що Будапешту «мало обіцянок, потрібні юридичні гарантії»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагає від України юридичних гарантій того, що застосування нового закону про освіту почнеться після досягнення домовленості з угорською національної меншиною на Закарпатті. Про це повідомляє «Радіо Свобода». «Україна не повинна вводити в дію освітній закон, який вона



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Глава МЗС Угорщини наполягає, що Будапешту «мало обіцянок, потрібні юридичні гарантії»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагає від України юридичних гарантій того, що застосування нового закону про освіту почнеться після досягнення домовленості з угорською національної меншиною на Закарпатті.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Україна не повинна вводити в дію освітній закон, який вона попередньо не узгодила з представниками угорської нацменшини. Нам мало обіцянок, нам потрібні юридичні гарантії», - заявив Сійярто.

Міністр висловив переконання, що вирішення мовної проблеми повинно відповідати інтересам місцевої угорської громади.

До слова, у Парламентській асамблеї Ради Європи прийняли резолюцію щодо захисту мов нацменшин. Скандальний закон України про освіту згадується лише у пояснювальній записці до проекту резолюції ПАРЄ

Як відомо, президент Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», який розкритикували Угорщина та Румунія через статтю про освіту державною мовою.

МЗС Угорщини погрожувало заблокувати всі майбутні зближення України з ЄС через новий закон про освіту.

Експерти Ради Європи позитивно оцінили освітній закон України.

У січні Будапешт знову побачив утиски угорської мови в Україні