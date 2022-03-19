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    Події в Україні

    Росію та Білорусь позбавили доступу до європейських радіочастот

    Окупантів&nbsp;ізолюють від цивілізованого світу - Росію та Білорусь позбавили доступу до європейських радіочастот
    Окупантів ізолюють від цивілізованого світу
    фото з відкритих джерел

    Країни виключили з Європейської конференції адміністрацій зв’язку

    За пропозицією Держспецзв’язку Росію та Білорусь виключили з Європейської конференції адміністрацій зв’язку (СЕПТ). Про це ідеться на сторінці відомства у Facebook.

    «Від сьогодні було призупинене членство співучасників агресії у цій організації. 34 держави-учасниці підтримали Україну в цей непростий для нас час!», – сказано у повідомленні.

    Наслідком посягання на територіальну цілісність та суверенність нашої країни, а також ударів по українських об’єктах, в тому числі телекомунікаційної та телевізійної інфраструктури, стає повна втрата підтримки окупанта та його ізоляція від цивілізованого світу, інформують у Держспецзв’язку.

    Основним завданням регіональної організації СЕПТ є розгляд питань, що належать до сфер пошти і електрозв'язку, включаючи використання радіочастотного спектра в рамках Європи.

    Нагадаємо, раніше Російську Федерацію офіційно виключили з Ради Європи після 26 років членства.

    Додамо, що раніше президент Євроради переговорив із Путіним. Шарль Мішель закликав Путіна припинити війну проти України.

    Напередодні й ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії.

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    Теги: Білорусь ЄС росія окупанти війна ПАРЄ Україна Facebook окупація час #stoprussia
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    Росію та Білорусь позбавили доступу до європейських радіочастот