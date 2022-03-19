Росію та Білорусь позбавили доступу до європейських радіочастот

Країни виключили з Європейської конференції адміністрацій зв’язку

За пропозицією Держспецзв’язку Росію та Білорусь виключили з Європейської конференції адміністрацій зв’язку (СЕПТ). Про це ідеться на сторінці відомства у Facebook.

«Від сьогодні було призупинене членство співучасників агресії у цій організації. 34 держави-учасниці підтримали Україну в цей непростий для нас час!», – сказано у повідомленні.

Наслідком посягання на територіальну цілісність та суверенність нашої країни, а також ударів по українських об’єктах, в тому числі телекомунікаційної та телевізійної інфраструктури, стає повна втрата підтримки окупанта та його ізоляція від цивілізованого світу, інформують у Держспецзв’язку.

Основним завданням регіональної організації СЕПТ є розгляд питань, що належать до сфер пошти і електрозв'язку, включаючи використання радіочастотного спектра в рамках Європи.

Нагадаємо, раніше Російську Федерацію офіційно виключили з Ради Європи після 26 років членства.

Додамо, що раніше президент Євроради переговорив із Путіним. Шарль Мішель закликав Путіна припинити війну проти України.

Напередодні й ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії.

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