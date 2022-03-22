Байден обговорив із чотирма лідерами країн відповіді на агресію Росії

Росія може завдати потужної кібератаки по США

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з чотирма лідерами європейських країн, «щоб обговорити наші скоординовані відповіді на неспровокований і невиправданий напад Росії на Україну, а також нашу постійну підтримку українського народу». Про це повідомляє CNN.

Зокрема, Байден розмовляв із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі та прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

«Лідери обговорили свої серйозні занепокоєння з приводу жорстокої тактики Росії в Україні, включно з її нападами на мирних жителів. Вони (лідери країн – ред.) наголосили на постійній підтримці України, зокрема шляхом надання безпекової допомоги відважним українцям, які захищають свою країну від російської агресії, та гуманітарної допомоги мільйонам українців, які втекли від насильства. Лідери також розглянули останні дипломатичні зусилля на підтримку зусиль України досягти припинення вогню», – зазначили в Білому домі.

Раніше повідомлялося, що цього тижня Євросоюз та США мають запровадити п'ятий пакет санкцій проти Росії через те, що вона пішла війною проти України. За запроваджені санкції РФ може помститися потужними кібератаками.

«Раніше я попереджав про ймовірність того, що Росія може вести зловмисну кіберактивність проти США. Сьогодні я повторюю ці попередження, засновані на розвідувальних даних, що російський уряд вивчає варіанти потенційних кібератак», – зазначив Байден.