Росію можуть позбавити представництва у Венеційській комісії

Комітет Міністрів ухвалить своє рішення з цього питання 10 березня

Венеційська комісія ініціює припинення права Росії на представництво у комісії. Про це повідомляє Конституційний Суд України.

Члени Бюро Венеційської комісії 8 березня погодили рішення, щоб Президентка ВК пані Клер Базі-Малорі звернулася до Комітету Міністрів Ради Європи з питанням про припинення права Росії на представництво у Венеційській Комісії. Про це повідомив член Венеційської Комісії, заступник Голови Конституційного Суду України Сергій Головатий.

Так, відповідно до пункту 8 Резолюції Комітету Міністрів СМ/Res(2022)1 щодо юридичних і фінансових наслідків припинення права Російської Федерації на представництво в Раді Європи повноважним органом ухвалити рішення щодо припинення такого представництва у Венеційській Комісії є Комітет Міністрів Ради Європи.

Нагадаємо, Російськаа Федерація більше не є членом Ради держав Балтійського моря (CBSS) через напад на Україну.

Також, банки Росії від 9 березня по 9 вересня перестануть продавати готівкову валюту громадянам.

Окрім цього, Банк Росії накладає обмеження на зняття понад $10 тис. із валютних вкладів. Це означає, що росіяни зможуть зняти зі своїх рахунків лише $10 тис. доларів, а решту суми – лише в рублях.

У ніч на 9 березня в Москві біля банкоматів вишукувалися довжелезні черги. Таким чином мешканці російської столиці намагаються зняти хоча якісь грош

До слова, 2 березня у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що Собчак залишає Росію та відлітає до Стамбула. Про це нібито повідомило джерело у її команді.

Раніше мати Собчак, сенаторка Людмила Нарусова звернулась до росіян у зв'язку із війною в Україні.