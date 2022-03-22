Вашингтон підтримує ідею виключення Росії з G20 – Reuters

Польща запропонувала виключити РФ з Великої двадцятки

Польща запропонувала виключити Росію з групи країн G20. Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Петро Новак заявив, що отримав «позитивну відповідь». Про це повідомляє Reuters.

За словами польського міністра, питання про виключення обговорювалося на зустрічах, що відбулися у Вашингтоні минулого тижня.

«Під час зустрічей, зокрема з (міністром торгівлі США) Джиною Раймондо, ми виступили з пропозицією виключити Росію з G20, що було зустрінуто позитивним відгуком і схваленням, і питання підлягає передачі президенту Байдену», – заявив Новак.

За інформацією видання, негайної відповіді від Міністерства торгівлі США не було.

Як відомо, президент США Джо Байден найближчим часом здійснить візит до Європи. Очікується, що Байден візьме участь у самітах країн-членів НАТО й Євросоюзу та лідерів G7, які відбудуться наступного тижня.

Нагадаємо, 16 березня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає нову зброю. Згодом Білий дім уточнив перелік зброї, яку США надають Україні.

Як відомо, Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

Додамо, що голова делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС-Україна та ексглава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський виступає за створення військової місії НАТО для врегулювання ситуації в Україні та часткове закриття неба над Україною. Польща розуміє, що вона може стати наступною мішенню агресора.



