Росію офіційно вигнали з Ради Європи
Рішення підтримали депутати зі 46 країн Європи
Російську Федерацію офіційно виключили з Ради Європи після 26 років членства. Отже, комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації. Рішення підтримали депутати зі 46 країн Європи.
«Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Комітет міністрів у контексті процедури, розпочатої відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи, вирішив, що Російська Федерація з сьогоднішнього дня припиняє бути членом Ради Європи, після 26 років членства» – йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи.
Росія приєдналася до Ради Європи 28 лютого 1996 року.
Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.
«Ми, як і раніше, сповнені рішучості використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для надання підтримки, допомоги та правових засобів українському народу в його боротьбі з агресором і продовжувати прагнення до миру на основі справедливості та міжнародного співробітництва», – заявили в організації.
Додамо, що у вівторок президент Євроради переговорив із Путіним. Шарль Мішель закликав Путіна припинити війну проти України.
Напередодні й ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії.