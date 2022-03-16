Росію офіційно вигнали з Ради Європи

Рішення підтримали депутати зі 46 країн Європи

Російську Федерацію офіційно виключили з Ради Європи після 26 років членства. Отже, комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації. Рішення підтримали депутати зі 46 країн Європи.

«Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Комітет міністрів у контексті процедури, розпочатої відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи, вирішив, що Російська Федерація з сьогоднішнього дня припиняє бути членом Ради Європи, після 26 років членства» – йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи.

Росія приєдналася до Ради Європи 28 лютого 1996 року.

Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.

«Ми, як і раніше, сповнені рішучості використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для надання підтримки, допомоги та правових засобів українському народу в його боротьбі з агресором і продовжувати прагнення до миру на основі справедливості та міжнародного співробітництва», – заявили в організації.

Додамо, що у вівторок президент Євроради переговорив із Путіним. Шарль Мішель закликав Путіна припинити війну проти України.

Напередодні й ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії.

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