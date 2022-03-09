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    Венедіктова розкрила правовий механізм притягнення Путіна до відповідальності за вбивства в Україні

    Генпрокурор і висловила сподівання, що РФ буде притягнута за злочини агресії тією чи іншою міжнародною інституцією - Венедіктова розкрила правовий механізм притягнення Путіна до відповідальності за вбивства в Україні
    Генпрокурор і висловила сподівання, що РФ буде притягнута за злочини агресії тією чи іншою міжнародною інституцією

    Генпрокурор не виключила створення спеціального трибуналу

    Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини проти України необхідно створення спеціального трибуналу, адже ані наша країна, ані РФ не є учасниками Римського статуту.

    «Зараз почалося розслідування... Я бачу, як по іншим країнам рухаються справи. Не можна с сказати, що ми швидко отримаємо рішення Міжнародного кримінального суду (МКС). Зараз тільки розслідування почалося, потім ще буде суд», – сказала Венедіктова.

    За її словами, до компетенції МКС входять воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини агресії.

    «Але Україна та РФ не є учасником римського статуту, тому оці злочини агресії не зможе МКС розглянути, а для нас це найголовніше. Тому стоїть питання про створення можливого спеціального трибуналу», – додала генпрокурор і висловила сподівання, що РФ буде притягнута за злочини агресії тією чи іншою міжнародною інституцією.

    Римський статут – це міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд. Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали всього 155 держав (Україна — 20 січня 2000 р.), але ратифікували 122 держав (Україна не ратифікувала).

    Нагадаємо, що кримінальні справи вже відкриті проти путінських пропагандистів – російських зірок Миколи Баскова, Тіни Канделакі, Микити Михалкова, Олега Газманова. Вони оголошені в міжнародний розшук: це означає, що при спробі перетнути кордон їм загрожує екстрадиція в Україну.

    Теги: Генпрокурор Міжнародний кримінальний суд екстрадиція Україна злочини проти людяності Ірина Венедіктова
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    Венедіктова розкрила правовий механізм притягнення Путіна до відповідальності за вбивства в Україні