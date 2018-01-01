Венесуела розпочинає продаж власної криптовалюти El Petro

Від інших криптовалют El Petro відрізняє те, що її - чи не єдину в світі - буде забезпечувати реальний актив

У вівторок у Венесуелі розпочинається продаж власної криптовалюти, що отримала назву El Petro. На початку січня президент Ніколас Мадуро оголосив, що буде випущено в цілому 100 млн одиниць цієї цифрової валюти, з яких 82,4 млн буде доступними для інвесторів на першому етапі. Коштувати одна одиниця криптовалюти буде стільки ж, скільки і барель



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Від інших криптовалют El Petro відрізняє те, що її - чи не єдину в світі - буде забезпечувати реальний актив

У вівторок у Венесуелі розпочинається продаж власної криптовалюти, що отримала назву El Petro.

На початку січня президент Ніколас Мадуро оголосив, що буде випущено в цілому 100 млн одиниць цієї цифрової валюти, з яких 82,4 млн буде доступними для інвесторів на першому етапі. Коштувати одна одиниця криптовалюти буде стільки ж, скільки і барель венесуельської нафти - близько $60 в даний час.

Від інших криптовалют El Petro відрізняє те, що її - чи не єдину в світі - буде забезпечувати реальний актив. За розпорядженням Мадуро, для цієї мети відвели 5 млрд барелів нафти з родовища Аякучо в нафтоносному поясі річки Оріноко.

Влада Венесуели розраховує, що криптовалюта дозволить успішно залучати кошти з-за кордону, що вкрай необхідно охопленій кризою країні.

Оголошення відповідає попереднім заявам Мадуро про те, що Венесуела випустить криптовалюту забезпечену нафтою. Через проблеми, пов'язані з гіперінфляцією в країні практично втратили довіру до національної валюти - болівара.