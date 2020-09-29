Верховна Рада має намір заборонити продаж електронних сигарет українцям віком до 18 років



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За документ проголосували 272 нардепа

Верховна рада прийняла за основу відповідний проект закону авторства Кабінету міністрів №3628

В Україні мають намір заборонити продаж електронних сигарет українцям віком до 18 років. Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон пропонує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами. Планується заборонити і продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети.

У законі штрафом карається порушення правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, що використовуються у них.

Йдеться про продаж у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням місцевої влади, як такі, де роздрібна торгівля цими товарами заборонена. Також порушенням вважається і їх продаж особі, якій немає 18 років.

Порушення правил торгівлі цими товарами, в тому числі і електронними сигаретами, пропонують карати штрафом від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 – 13600 гривень).

Торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, з рук хочуть карати таким же штрафом з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу цих товарів.

Якщо ж правила продажу порушує особа, яку протягом року штрафували за аналогічне порушення, її чекає адмінстягнення у розмірі від 800 до 1400 таких мінімумів (13 600 - 23 800 гривень) з конфіскацією предметів торгівлі.

Нагадаємо, даний проект закону Кабмін вніс у Раду на початку червня.

До слова, уряд вирішив посилити відповідальність за продаж дітям електронних сигарет.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає посилення контролю за сплатою податків і законодавче врегулювання реалізації рідини для електронних сигарет.