В Україні зростає кількість дітей-курців електронних сигарет – Forbes



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Поки немає жодного підтвердження, що IQOS є нешкідливими для здоров’я і допомагають побороти залежність від сигарет - ЗМІ

Philip Morris, чий продукт IQOS можна придбати без обмежень практично в будь-якому магазині, особливо швидко розвиває цей новий український ринок

В Україні зростає кількість підлітків - курців електронних сигарет, про шкідливість яких мало знає широка громадськість. Про це повідомляє авторитетне американське видання Forbes.

У матеріалі йдеться про те, що Philip Morris, чий продукт IQOS можна придбати без обмежень практично в будь-якому магазині, особливо швидко розвиває цей новий український ринок.

Як зазначається, IQOS в Україні широко рекламується як модна і нібито нешкідлива альтернатива шкідливим сигаретам.

«Кампанія з виходу на ринок містила сотні автомобілів і рекламних щитів з логотипами IQOS, здорові моделі, що рекламують бренд, і масова кампанія, спрямована на простих людей на заправних станціях і в магазинах», – йдеться в статті.

Журналісти Forbes стверджують, що Philip Morris фактично перетворила Україну на полігон, щоб побачити, що працює в їхній рекламній кампанії IQOS, а що ні. І це відбувається за рахунок молоді.

Однією з проблем є вразливість неповнолітніх, які сприймають електронні сигарети як модний і нешкідливий спосіб куріння. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, сьогодні 20% українських підлітків курять електронні сигарети щодня.

Як наголошується в статті, владі України необхідно терміново втрутитися, щоб зупинити зростання кількості курців електронних сигарет серед дітей і молоді, оскільки сьогодні їхня реклама, на відміну від звичайних сигарет, не заборонена.

У 2018 році фахівці Адміністрації з контролю за продуктами харчування і лікарськими препаратами США ухвалили, що IQOS можуть посилювати нікотинову залежність. Вчені Каліфорнійського університету заявили, що відсутність горіння тютюну в IQOS зовсім не означає безпеку новомодного пристрою.

Поки немає жодного підтвердження, що IQOS є нешкідливими для здоров’я і допомагають побороти залежність від сигарет, про що говорить компанія Philip Morris в своїх масованих рекламних кампаніях. Навпаки, експертні висновки свідчать, що в деяких аспектах IQOS можуть бути навіть небезпечнішими за класичні сигарети.

Нагадаємо, очільниця МОЗ Уляна Супрун поінформувала, що куріння щороку вбиває майже 85 тисяч українців.