Верховна Рада почала засідання без блокування президії трансляція



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Година запитань до уряду: на запитання нардепів відповів міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель

У п’ятницю засідання Верховної Ради України почалось без блокування президії чи трибуни, на відміну від попереднього дня.

Спікер парламенту Дмитро Разумков без перешкод зайшов на своє місце і оголосив відкритим ранкове засідання парламенту. У залі зареєструвалися 286 народних депутатів.

Після цього до трибуни вийшов міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель для відповіді на запитання нардепів.

Як відомо, Рада у п’ятницю продовжить розгляд закону про ринок землі.

Передбачається, що з проміжним звітом роботи Кабінету міністрів виступить прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.

Як відомо, 6 лютого Рада розглянула менше 200 правок з понад 4 тис. до закону про ринок землі і закрила засідання.

Зазначимо, що 6 лютого парламент перейшов до розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президії Ради, у зв'язку з чим засідання вів перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Повідомлялось навіть, що Тимошенко зламала мікрофон Разумкова, травмувавши при цьому палець.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.