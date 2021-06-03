Нардепи підтримали закон, який дозволить українцям мати часткову кваліфікацію

Є дуже велика кількість людей в Україні, які володіють певними вміннями і навичками, але не можуть працевлаштуватись

В Україні з'явиться реєстр професій

Верховна Рада 3 червня схвалила за основу законопроєкт №4147, згідно з яким в Україні з'явиться реєстр професій. «За» проголосували 256 нардепів.

«Питання розвитку персоналу і підвищення кваліфікації працівників є надзвичайно актуальним для вітчизняного ринку праці. В Україні наразі є дуже велика кількість людей, які володіють певними вміннями і навичками, але чомусь не можуть працевлаштуватись. Законопроєкт 4147 пропонує зміни, які нададуть можливість особам присвоювати часткові кваліфікації. Це забезпечить їх кращу реалізацію на ринку праці, дасть можливість отримувати відповідні навички і вміння», – розповіла голова підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль, представляючи законопроект у Раді.

Закон дає визначення термінам повної та часткової професійної кваліфікації; встановлює пріоритетність професійних стандартів над кваліфікаційними характеристикам.

Документ унормовує окремі питання розроблення, затвердження та введення у дію професійних стандартів.

Створюється та вводиться у дію Реєстр видів занять (професій) та кваліфікацій.

Згідно з проєктом, при укладенні трудового договору до уваги береться вид занять (професія), повна або часткова професійна кваліфікація, якою володіє особа. За бажанням сторін вимоги до робіт, кваліфікації або виконання дорученої роботи без вимог до кваліфікації можуть встановлювати у трудовому договорі.

Тарифна система буде включати кваліфікаційні характеристики за відсутності професійних стандартів.

Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам буде включати кваліфікаційні характеристики за умови відсутності професійних стандартів.

Вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань працівників, їх завдання, обов’язки та спеціалізація будуть визначати виключно професійні стандарти.

У Центрів зайнятості пропонують забрати функції з підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.

До слова, українців чекає новий «сюрприз»: уряд вирішив збільшити податки.

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