Верховна Рада проведе позачергове засідання



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Верховна Рада 8-го скликання

Засідання парламенту розпочнеться о 12 годині

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій видав розпорядження «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України» 22 травня 2019 року о 12:00, повідомляє прес-служба ВР.

«У зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України восьмого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України восьмого скликання на 12 годину 22 травня 2019 року», - йдеться у тексті розпорядження.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.

Як відомо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні проведезасідання Кабінету міністрів.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

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