На сесії 22 травня нардепи розглянуть два питання (Документ) документ



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Верховна Рада України. Фото «Главком».

Ініціатором позачергового засідання парламенту виступив новообраний президент Зеленський

Народні депутати України завтра, 22 травня на позачерговому засіданні Верховної Ради планують розглянути два питання.

Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані порядку денного сесії.

Зокрема, планується ухвалення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (відповідальний - голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич) і до закону «Про публічні закупівлі» (відповідальний - голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук).

Реєстрація народних депутатів України на позачергове засідання проводить завтра о 12 годині.

Водночас у спільноті громадського контролю держзакупівель DoZorro припустили: зміни до закону про публічні закупівлі покликані скоротити терміни тендерних закупівель. Адже, «враховуючи на довготривалість тендерних процедур, а також строки на виконання договорів, ЦВК та окружні виборчі комісії не зможуть провести відповідні закупівлі до перевиборів, відповідно до всіх норм законодавства».

«Але можливо, можна обійтися і без змін до закону, як це було під час президентських виборів. Тоді ЦВК зверталося до Міністерство економічного розвитку і торгівлі України з проханням внести зміни в порядок визначення предмету закупівлі. Відповідні зміни було внесено, що дозволило проводити окремі закупівлі в кожному регіоні, а не оголошувати тендер на всю країну», - наголосили експерти.

Як повідомляв «Главком», 21 травня президент Володимир Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.

Після цього глава держави видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів. Зголом Голова ВР видав відповідне розпорядження.

Крім цього, на зустрічі з головами фракцій президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.