На сесії 22 травня нардепи розглянуть два питання (Документ)документ
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Ініціатором позачергового засідання парламенту виступив новообраний президент Зеленський
Народні депутати України завтра, 22 травня на позачерговому засіданні Верховної Ради планують розглянути два питання.
Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані порядку денного сесії.
Зокрема, планується ухвалення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (відповідальний - голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич) і до закону «Про публічні закупівлі» (відповідальний - голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук).
Реєстрація народних депутатів України на позачергове засідання проводить завтра о 12 годині.
Водночас у спільноті громадського контролю держзакупівель DoZorro припустили: зміни до закону про публічні закупівлі покликані скоротити терміни тендерних закупівель. Адже, «враховуючи на довготривалість тендерних процедур, а також строки на виконання договорів, ЦВК та окружні виборчі комісії не зможуть провести відповідні закупівлі до перевиборів, відповідно до всіх норм законодавства».
«Але можливо, можна обійтися і без змін до закону, як це було під час президентських виборів. Тоді ЦВК зверталося до Міністерство економічного розвитку і торгівлі України з проханням внести зміни в порядок визначення предмету закупівлі. Відповідні зміни було внесено, що дозволило проводити окремі закупівлі в кожному регіоні, а не оголошувати тендер на всю країну», - наголосили експерти.
Як повідомляв «Главком», 21 травня президент Володимир Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.
Після цього глава держави видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів. Зголом Голова ВР видав відповідне розпорядження.
Крім цього, на зустрічі з головами фракцій президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.