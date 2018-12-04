Верховна Рада зібралася на ранкове засідання



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Законопроект №0206 про розірвання Договору про дружбу з Росією до порядку денного поки не включений

Верховна Рада у вівторок, 4 грудня, почала ранкове пленарне засідання. В залі парламенту зареєструвалося 328 народних депутатів.

Парламент планує розглянути більше 50 законопроектів. Зокрема, перший блок, який складається з 4 законопроектів, буде присвячений захисту людей з інвалідністю.

Натомість, законопроект №0206 про розірвання Договору про дружбу з Росією до порядку денного поки не включений.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, який був підписаний у 1997 році.

Нагадаємо, 17 вересня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.

В МЗС РФ заявили, що підписаний Порошенком указ про відмову від продовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією є «деструктивними кроками, які викликають глибокий жаль».

Джерело: УНН