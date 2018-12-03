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    У Раду надійшов законопроект про припинення дружби з Росією

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    У Раду надійшов законопроект про припинення дружби з Росією

    Законопроект визначений президентом як невідкладний

    Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, який був підписаний у 1997 році.

    Про це 3 грудня повідомляється на сайті парламенту.

    Зазначається, що проект Закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 3 грудня було отримано Верховною Радою, він визначений президентом як невідкладний.

    Нагадаємо, 17 вересня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.

    В МЗС РФ заявили, що підписаний Порошенком  указ про відмову від продовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією є «деструктивними кроками, які викликають глибокий жаль».

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