У Раду надійшов законопроект про припинення дружби з Росією
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Законопроект визначений президентом як невідкладний
Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, який був підписаний у 1997 році.
Про це 3 грудня повідомляється на сайті парламенту.
Зазначається, що проект Закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 3 грудня було отримано Верховною Радою, він визначений президентом як невідкладний.
Нагадаємо, 17 вересня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.
В МЗС РФ заявили, що підписаний Порошенком указ про відмову від продовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією є «деструктивними кроками, які викликають глибокий жаль».