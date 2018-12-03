У Раду надійшов законопроект про припинення дружби з Росією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Законопроект визначений президентом як невідкладний

Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, який був підписаний у 1997 році.

Про це 3 грудня повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що проект Закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 3 грудня було отримано Верховною Радою, він визначений президентом як невідкладний.

Нагадаємо, 17 вересня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.

В МЗС РФ заявили, що підписаний Порошенком указ про відмову від продовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією є «деструктивними кроками, які викликають глибокий жаль».