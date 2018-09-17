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    В Росії гостро відреагували на розрив договору про дружбу з Україною

    • Розсилка
    В Росії гостро відреагували на розрив договору про дружбу з Україною

    В російському МЗС заявили, що «народам Росії та України самою історичною долею визначено жити в добросусідстві»

    В МЗС РФ вважають підписаний президентом Петром Порошенком  указ про відмову від продовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією «деструктивними кроками, які викликають глибокий жаль».

    Про це говориться у заяві МЗС РФ, опублікованій на офіційному сайті міністерства.

    «Деструктивні кроки нинішнього керівництва України викликають глибокий жаль. У прагненні обслуговувати чужі геополітичні інтереси і свої політичні амбіції київська влада демонструє готовність з легкістю руйнувати все те, що напрацьовувалось роками і десятиліттями, рвати зв'язки, які століттями вибудовували багато поколінь наших спільних предків», - говориться у повідомленні російського МЗС.

    При цьому у міністерстві заявили, що «народам Росії та України самою історичною долею визначено жити в добросусідстві».

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про припинення договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією, який був підписаний у 1997 році. 

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