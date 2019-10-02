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    Верховний Суд остаточно повернув лося до Червоної книги

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    Ще&nbsp;у грудні 2017 року лося європейського було внесено в Червону книгу України - Верховний Суд остаточно повернув лося до Червоної книги
    Ще у грудні 2017 року лося європейського було внесено в Червону книгу України

    В Україні не можна полювати на лосів

    Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив мисливцям у позові до міністра екології про скасування наказу про внесення лосів у Червону книгу України. Про це повідомляє УНН з посиланням на представника пресслужби Верховного Суду Галину Гаєвську в середу, 2 жовтня.

    «Суд підтримав рішення Шостого апеляційного адміністративного суду (який скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування наказу про занесення лося європейського до Червоної книги України. - ред.)», - сказала Гаєвська.

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    Нагадаємо, що у квітні Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Мінприроди на рішення Окружного адмінсуду м.Києва щодо скасування наказу про занесення лося європейського до Червоної книги України.

    Як повідомлялося, у грудні 2017 року лося європейського було внесено в Червону книгу України.

    27 листопада 2018 року Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства екології та природних ресурсів про занесення лося європейського до Червоної книги, а також визнав протиправними заходи з заборони полювати на цю тварину.

    У березні минулого року, в Житомирській області науковці провели пробний авіаоблік лося європейського.

    Нагадаємо, 20 грудня 2017 року українських лосів занесли до Червоної Книги.

    5 січня 2018 року стало відомо, що в уряді внесли зміни до переліку тварин, на яких заборонено полювати. У цей список входять лосі.

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