В Одесі пройшов «котячий день» Home me Fest



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28 вересня відбувся перший день IV фестивалю Home Me. Волонтери привезли в ТЦ «Рів'єра» 150 кішок, яким дуже потрібен будинок

Котики прибули на фестиваль з більш ніж десяти міських притулків. Вони всі різні і за віком, і за окрасом, і за характером. Кішки чекають свою сім'ю біля стійки притулку, з якого прибули. Поруч з ними волонтери - вони розповідають про особливості тварин, їх звичок і відповідають на питання майбутніх господарів.

«Всі тварини були заздалегідь зареєстровані і щеплені, пройшли медичний огляд. У них є паспорти, вони чекають нових господарів. В середньому, 40% наших підопічних їдуть в сім'ю. Головна мета - не велика кількість відданих тварин, а пропаганда гуманного ставлення до тварин з притулків. Всі бажаючі можуть подивитися, поспілкуватися і побачити цих тварин своїми очима, а також зрозуміти, що сьогодні це наша загальна проблема», - розповіла співорганізатор Home Me Fest Наталія Орлова.

Марина вперше на фестивалі. Прийшла за пухнастим другом, тому що діти захотіли додому кошеня. На сімейній раді вирішили не купувати тварину, а взяти з притулку. Марина вже вибрала кошеня своєї мрії. Йому два місяці, звуть Черепашка.

«Вирішили взяти кошеня на Home Me, тому що вчимо дітей, що тварина - це відповідальність, і треба робити добрі справи», - пояснила Марина, а її дочки вперше сфотографувалися з новим другом.

Станіслав взяв на фестивалі дорослого кота. Хлопець живе тепер окремо, тому може дозволити собі мати тварину. У Стаса з'явилася нова подруга - пухнаста триколірна кішка Роза. Такі, кажуть, приносять щастя.

«Дорослий кіт не стане сюрпризом. Вже зрозуміло, який він. Кошеня може змінитися не так, як хочеться. Тому вибирав саме дорослу кішку», - сказав Станіслав.

Якщо свого улюбленця гості фестивалю не знайшли, їм пропонують опублікувати в соцмережах фотографію з кішкою під хештегом фестивалю. Може, хтось із користувачів вирішить забрати її з притулку.

Джерело: Пушкинская.net