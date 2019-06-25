Верховний суд підтвердив банкрутство заводу братів Клюєвих



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Постанова суду є остаточною та оскарженню не підлягає

Верховний суд України відмовився задовольнити касаційну скаргу «Укрексімбанку» та залишив без змін постанову Східного апеляційного госпсуду і постанову Госпсуду Донецької області про визнання банкрутства ПрАТ «Укрпідшипник» братів Клюєвих та відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідне судове рішення оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») залишити без задоволення. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 17.01.2019 та постанову Господарського суду Донецької області від 03.07.2018 у справі № 905/3071/17 залишити без змін», - йдеться у рішенні.

Також у рішенні наголошується, що постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.