  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Верховний суд підтвердив банкрутство заводу братів Клюєвих

    • Розсилка
    Верховний суд підтвердив банкрутство заводу братів Клюєвих

    Постанова суду є остаточною та оскарженню не підлягає

    Верховний суд України відмовився задовольнити касаційну скаргу «Укрексімбанку» та залишив без змін постанову Східного апеляційного госпсуду і постанову Госпсуду Донецької області про визнання банкрутства ПрАТ «Укрпідшипник» братів Клюєвих та відкриття ліквідаційної процедури.

    Відповідне судове рішення оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

    «Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») залишити без задоволення. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 17.01.2019 та постанову Господарського суду Донецької області від 03.07.2018 у справі № 905/3071/17 залишити без змін», - йдеться у рішенні.

    Також у рішенні наголошується, що постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

    Детальніше читайте у матеріалі:
    Читайте також
    суд економіка банки бізнес Андрій Клюєв Верховний Суд України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ