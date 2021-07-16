Верховний суд підтвердив право громадських організацій подавати колективні позови

Суд поставив крапку в питанні юрисдикції у колективних позовах

Велика палата Верховного суду підтвердила право громадських природоохоронних організацій захищати права та інтереси своїх членів, порушені внаслідок недотримання підприємствами-забруднювачами екологічного законодавства. Про це йдеться у постанові суду від 15 червня 2021 року.

Таким чином, цим судовим рішенням Верховного суду поставлено крапку в питанні юрисдикції та суб’єктного складу сторін у колективних позовах в сучасних українських реаліях:

такі позови, якщо вони подані громадською природоохоронною організацією в інтересах своїх членів і спрямовані на відшкодування заподіяної таким членам шкоди внаслідок порушення екологічного законодавства, підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства;

постраждалі особи в таких позовах не виступають позивачами або іншими учасниками судового процесу, оскільки добровільно об’єдналися в громадську організацію і передали їй повноваження щодо захисту своїх порушених прав у сфері екології;

громадська організація в такому випадку захищає не власні права, а права своїх членів, що відповідає положеннями Орхуської конвенції та закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

До слова, 14 липня Верховний суд скасував указ президента про звільнення голови Конституційного суду Олександра Тупицького, бо він вийшов за межі своїх повноважень.

До слова, Тупицький хоче відсудити у Конституційного суду понад 900 тис. грн.

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