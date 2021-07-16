Україні треба брати приклад з Південної Кореї. Там судять президентів

Не можна віддати Зеленському та його оточенню право розпоряджатися правовою системою країни

14 липня стало відомо, що Верховний Суд визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

Усіх попереджали, що не можна виключно з політичної доцільності звільнити голову Конституційного суду. Досі ми жили хоч за якимись ознаками правової держави. Аж так наплювати на закон – це занадто.

Для Верховного суду ця ситуація виглядає так: якщо сьогодні пропустять це щодо КС, то завтра через коліно ламатимуть вже їх.

У цьому питанні моя симпатія на стороні президента. Але я не готовий віддати Зеленському та його оточенню право розпоряджатися правовою системою країни.

Маємо йти до загальноєвропейської системи. Бо самі розібратися не можемо. Система геть загрузла у корупції, кумівстві. Є два механізми її реформувати. Перший у нас явно не виходить - це домовлятися. Подолати ці проблеми можна шляхом ламання через коліно, але наслідки будуть дуже погані. Другий – зовнішнє управління. Ми не можемо вирішити свої проблеми самотужки. У нас нема політичної еліти, яка б змінила правила і змусила всіх їх виконувати.

Про приклад Ющенка (він звільнив Сюзанну Станік із посади судді КСУ – а вона виграла суди і відсудила у держави щомісячне утримання в розмірі 75 тис. на місяць, після чого подала у відставку. – Gazeta.ua) ні Зеленський, ні його оточення не знали. Ці люди ніколи таким не цікавилися. Вони діють так, як звичайна людина. Зеленському здається, що його любить народ. Він бачить несправедливість і хоче її здолати. Законним шляхом це зробити дуже важко. Тому вдаються до формату рішень РНБО й указів президента. Народ в захваті.

Взагалі не розумію, для чого потрібний Конституційний суд. Більшість повноважень можна було б передати Верховному суду. Але якби Зеленський міг це зробити, то зробив би. Однак навіть маючи монобільшість, влада не може набрати для цього достатньо голосів.

Судова система не в вакуумі живе. Це все зв'язки – депутати, міністри, олігархи, бізнесмени. У нас середньовічний варіант суду. Справедливе рішення ухвалюють тоді, коли платять однаково обидві сторони. Інакше виграє той, у кого більше зв'язків і можливостей. Верхівка прекрасно почуває себе в таких умовах. У нашій країні посадити можновладця – це на межі фантастики. Колись Янукович ухвалив авантюрне рішення – посадити Тимошенко. Для нього все погано скінчилося.

Судова реформа буде тривати дуже довго. Поки весь політичний клас не домовиться грати за єдиними правилами. Кожен, хто приходить до влади, хоче, щоб суд був ручний і діяв тільки проти попередників і ворогів, але в жодному випадку не проти нього, зараз чи після відставки.

А от у Південній Кореї кожен президент за останні 30 років переслідувався судом, кілька зараз сидять у в'язниці. У нас дивляться на це все доволі романтично і далеко від реалій: як би так змахнути паличкою – і щоб з'явився взірцевий англійський суд. От тільки тоді в'язниці будуть забиті колишніми можновладцями.

Джерело: Gazeta.ua

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