Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Популярна алкогольна компанія стала міжнародним спонсором війни

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Популярна алкогольна компанія стала міжнародним спонсором війни
Виробник алкоголю Bacardi, який обіцяв покинути РФ, збільшив прибуток у країні втричі за час повномасштабного вторгнення
фото з відкритих джерел

Компанія Bacardi володіє понад 200 торговими марками

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло бермудську компанію Bacardi Limited, яка торік імпортувала в Росію товарів на $169 млн, до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Bacardi Limited – найбільша приватна міжнародна алкогольна компанія у світі, її продукція продається у понад 170 країнах. Серед відомих брендів компанії – бренді Baron Otard, D’USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текіла Cazadores; горілка Grey Goose, Eristoff; віскі Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy й інші напої (Martini, St-Germain, Bénédictine).

У цілому Bacardi володіє понад 200 торговими марками, серед яких однойменний з фірмовою назвою компанії ром, який є найбільш продаваним ромовим брендом у світі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту у РФ та припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію в Росію на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії.

Вихід низки провідних міжнародних власників брендів з російського алкогольного ринку знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився. Так, скориставшись ситуацією, російський підрозділ компанії «Бакарди Рус» імпортував товарів на $169 млн за рік повномасштабної війни в Україні.

Згідно з даними на сайті Федеральної податкової служби РФ, виторг «Бакарди Рус» 2022 року зросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, а чистий прибуток – до 4,7 млрд рублів, що на 206,5% більше, ніж 2021 року (1,5 млрд рублів), податку на прибуток до бюджету країни-агресора сплачено на понад $12 млн.

Таким чином, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету Росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України.

Нагадаємо, що раніше НАЗК повернуло п’ять грецьких перевізників до переліку спонсорів війни.

Теги: війна алкоголь НАЗК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український турпотік за кордон порівняно з минулим роком суттєво зріс
На море, але без росіян! Як українці відпочивають за кордоном під час війни Війна і бізнес
19 липня, 11:10
Наслідки нічної атаки на Одещину
Окупанти атакували зернові термінали в портах Одеси та Чорноморська (фото)
19 липня, 13:05
Валерій Залужний змушений домагатися успіху на полі бою в ситуації, коли постачання боєприпасів Україні обмежене
Ворога треба вбивати на його території, ми використаємо свою зброю – Залужний
14 липня, 21:16
Моніторингові групи повідомляли про зліт Міг-31К
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
14 липня, 19:07
За добу сталося понад 30 бойових зіткнень
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Росіяни захопили три маленькі села на Харківщині (мапа)
Росіяни захопили три маленькі села на Харківщині (мапа)
26 липня, 09:52
Щойно мобілізованим військовослужбовцям РФ видали екіпірування та зброю
ЗСУ з’ясували, кого окупанти почали кидати у штурмові підрозділи
28 липня, 07:51
На південь від Оріхова українські атаки були зосереджені на 58-й загальновійськовій армії Росії
ЗСУ на півдні вже виснажили сили двох російських армій – британська розвідка
1 серпня, 09:14
Глава держави заслухав доповіді міністрів та представників розвідки
Україна задоволена результатами застосування високоточної зброї. Зеленський провів Ставку
4 серпня, 14:21

Економіка

Популярна алкогольна компанія стала міжнародним спонсором війни
Популярна алкогольна компанія стала міжнародним спонсором війни
Який вплив матиме російська блокада портів на опалювалиний сезон для України
Який вплив матиме російська блокада портів на опалювалиний сезон для України
Рахункова палата візьметься за «жирних котів»: перший на черзі «Нафтогаз»
Рахункова палата візьметься за «жирних котів»: перший на черзі «Нафтогаз»
Розблокування портів дасть додатково до третини нинішніх бюджетних доходів – президент ICC Ukraine
Розблокування портів дасть додатково до третини нинішніх бюджетних доходів – президент ICC Ukraine
Поверніть 6,5 тис. грн! Стало відомо, чому уряд висунув вимогу до громадян, які отримали допомогу
Поверніть 6,5 тис. грн! Стало відомо, чому уряд висунув вимогу до громадян, які отримали допомогу
Як Україна тратить міжнародну допомогу? Рахункова палата готує аудит для Конгресу США
Як Україна тратить міжнародну допомогу? Рахункова палата готує аудит для Конгресу США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених
55K
Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR
31K
Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина
18K
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
9757
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8906
Їжа – нова зброя Путіна. Країна-бензоколонка перетворюється у країну-продмаг

Новини

Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Вчора, 15:09

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту