Зеленський підписав закон про електронну акцизну марку: що зміниться

Е-марки акцизного податку на сигарети та алкоголь запровадять з 1 січня 2026 року

Впровадження електронної акцизної марки дозволить відстежувати маршрут усіх тютюнових та алкогольних виробів

Президент України підписав закон, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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«Це один із найбільш антикорупційних законів у сфері контролю за обігом тютюну та алкоголю. Він передбачає впровадження електронної акцизної марки замість паперової, а також створення цифрової системи еАкциз, яка дозволить відстежувати товари й розвинути чесні та прозорі правила ведення бізнесу у сфері алкогольної та тютюнової продукції», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що впровадження системи еАкциз забезпечить прозорий механізм контролю за обігом підакцизних товарів й унеможливить продаж тютюнових виробів та алкоголю з підробленими акцизними марками. Всі операції з перевезення, зберігання, продажу кожної одиниці продукції фіксуватимуть в електронній системі. Очікується, що це на 15% збільшить надходження до бюджету від сплати акцизного податку.

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Також кожен товар матиме е-акцизну марку – DataMatrix-код. Споживач зможе зчитати код на продукції через застосунок «Дія», перевірити алкоголь та цигарки і визначити, чи перед ним легальний продукт. Якщо з'яcується, що товар нелегальний, споживачі зможуть сповістити про це контрольні державні органи через Дію. єАкциз почне діяти з січня 2026 року.

Нагадаємо, Україна змінює підхід до маркування товарів, і застосовуватиме європейський підхід у цій царині.