Продаж цигарок та алкоголю у duty free: Рада ухвалила закон
Документ спрямований на руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизного податку
Верховна Рада ухвалила закон про заборону торгівлі цигарками та алкоголем у duty free у другому читанні. Законопроєкт № 9315 підтримали 276 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер. Про це повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк у телеграм-каналі.
Документ спрямований на руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизного податку, яка використовувалася в дьюті-фрі магазинах.
Железняк повідомив, що законопроєкт не підтримали фракції «Батьківщина» та «Європейська солідарність».
Новий закон забороняє розташовувати в митному режимі безмитної торгівлі та продажу (постачання) магазини безмитної торгівлі з тютюновими виробами та алкоголем.
«Запровадити тимчасово, на період до припинення чи скасування воєнного, надзвичайного стану на території України заборони поміщення у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами безмитної торгівлі, а також розміщення у них вироблених в Україні товарів за товарними позиціями 2401-2404 згідно з УКТ ЗЕД», – йдеться у пояснювальній записці.
Нагадаємо, що в травні 2023 року тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради розкрила схему незаконного обігу тютюнових виробів у duty-free. За останній період, кількість магазинів безмитної торгівлі зменшилася із 48 до 15. Незважаючи на обмеження виїзду за кордон для деяких громадян, обсяг нелегальної торгівлі тютюнових виробів збільшився. У наземних пунктах пропуску одна особа в середньому купує до 30-35 пачок цигарок, в інших – 5-7. Це значно перевищує допустимий ліміт: дві пачки на одну людину.
Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, оцінив щомісячні втрати держбюджету через незаконний обіг тютюнових виробів на рівні $1 млрд.
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