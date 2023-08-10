Продаж цигарок та алкоголю у duty free: Рада ухвалила закон

Новий закон забороняє розташовувати в митному режимі безмитної торгівлі та продажу магазини з тютюновими виробами та алкоголем

Документ спрямований на руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизного податку

Верховна Рада ухвалила закон про заборону торгівлі цигарками та алкоголем у duty free у другому читанні. Законопроєкт № 9315 підтримали 276 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер. Про це повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

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Документ спрямований на руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизного податку, яка використовувалася в дьюті-фрі магазинах.

Железняк повідомив, що законопроєкт не підтримали фракції «Батьківщина» та «Європейська солідарність».

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Новий закон забороняє розташовувати в митному режимі безмитної торгівлі та продажу (постачання) магазини безмитної торгівлі з тютюновими виробами та алкоголем.

«Запровадити тимчасово, на період до припинення чи скасування воєнного, надзвичайного стану на території України заборони поміщення у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами безмитної торгівлі, а також розміщення у них вироблених в Україні товарів за товарними позиціями 2401-2404 згідно з УКТ ЗЕД», – йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, що в травні 2023 року тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради розкрила схему незаконного обігу тютюнових виробів у duty-free. За останній період, кількість магазинів безмитної торгівлі зменшилася із 48 до 15. Незважаючи на обмеження виїзду за кордон для деяких громадян, обсяг нелегальної торгівлі тютюнових виробів збільшився. У наземних пунктах пропуску одна особа в середньому купує до 30-35 пачок цигарок, в інших – 5-7. Це значно перевищує допустимий ліміт: дві пачки на одну людину.

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, оцінив щомісячні втрати держбюджету через незаконний обіг тютюнових виробів на рівні $1 млрд.