Бойовику, який захоплював Слов’янськ у 2014 році, дали 10 років тюрми

У суді захисник бойовика заявив, що його клієнта спровокувала на вчинення інкримінованого злочину політична ситуація в державі.

Обвинувачений наразі переховується в окупованому проросійськими найманцями Донецьку

Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винним бойовика «бригади Восток» (нині – це 11 Дунайсько-Єнакіївський полк 1 армійського корпусу народного ополчення «ДНР») Олега Заходякіна у причетності до створення терористичної організації і призначив йому 10 років тюрми з конфіскацією майна, крім житла. Про це повідомляє «Главком» з посилання на вирок від 2 липня.

За даними досудового розслідування, навесні 2014 року обвинувачений вступив до лав незаконного збройного формування «ДНР» і брав участь у насильницькому захопленні адміністративних будівель української влади у Слов`янську Донецької області.

Крім того, весною 2014 року Заходякін разом з іншими проросійськими терористичними угрупуванням воювали на околиці Волновахи Донецької області, де загинули військовослужбовці Збройних сил України.

Захисник бойовика у судовому засіданні не погодився із обвинуваченням свого клієнта. Вважав, що Заходякіна спровокувала на вчинення інкримінованого злочину політична ситуація в державі.

Натомість двоє допитаних у суді свідків підтвердили, що разом воювали з обвинуваченим проти української армії. За їхніми словами, він брав безпосередню участь у бойових діях проти Збройних Сил України, в тому числі під Макіївкою та Іловайськом. Також у 2016 році обвинувачений патрулював території окупованих територій Донбасу.

Крім свідчень очевидців, вина обвинуваченого підтверджується дослідженими доказами. Так, на сайті «музей Новороссии в Санкт-Петербурге» є інтерв’ю з обвинуваченим, в якому він розповідає про участь в бойових діях за «ДНР», зокрема, у Слов`янську Донецької області.

«Обвинувачений бере участь у терористичній організації під назвою «Донецька народна республіка», одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого не можливе без ізоляції від суспільства», – сказано у вироку.

Термін відбування покарання бойовику необхідно рахувати з моменту його затримання та приведення вироку до виконання.

Як повідомляв «Главком», 5 липня 2021 року виповнилося сім років з дня визволення українською армією від російської окупації Слов’янська і Краматорська. 5 липня 2014 року о 13:00 бійцями-розвідниками 2-го батальйону Національної гвардії над міськрадою Слов’янська було встановлено український прапор. Того ж дня передові сили Національної гвардії увійшли і до Краматорська. Першими йшли розвідники та сапери, за ними – інші військові підрозділи.

Визволення цих міст, які майже три місяці перебували під ворожою окупацією, стало черговою перемогою українських військових над сепаратистськими бандформуваннями. Утікаючи, окупанти залишили по собі величезні арсенали зброї російського виробництва та залякане місцеве населення.