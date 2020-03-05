Зеленський у Нових Санжарах привітав пацієнтів із завершенням карантину



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Володимир Зеленський 5 березня перебуває з візитом у Нових Санжарах

За два тижні ні в кого не виявили симптомів коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Нових Санжарах на Полтавщині, де сьогодні закінчився 14-денний термін обсервації евакуйованих з Китаю громадян.

20 лютого до України прибув літак з евакуйованими громадянами, які перебували в китайському Ухані, де зафіксований спалах коронавірусу. На борту перебували 45 громадян України та 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. За даними МОЗ, усі – здорові.

Нагадаємо, 5 березня президент Зеленський приїхав у Нові Санжари після карантину