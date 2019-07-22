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    «Комітет виборців України» оцінив, як пройшло голосування

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    «Комітет виборців України» оцінив, як пройшло голосування

    В КВУ заявили, що вибори-2019 – «співмірні з попередніми парламентськими виборами 2014 року»

    У громадській організації «Комітет виборців України» оцінили голосування на позачергових виборах народних депутатів, що відбулося напередодні, як таке, що загалом відповідає вимогам українського законодавства та міжнародних стандартів.

    Про це заявив генеральний директор КВУ Олексій Кошель на брифінгу в понеділок.

    «За оцінками КВУ, вибори було проведено відповідно до вимог українського законодавства та міжнародних стандартів», - сказав він.

    «Якщо говорити про кількість і масштаби порушень виборчого законодавства, то у нас є підстави говорити, що вони співмірні з попередніми парламентськими виборами 2014 року», - заявив Кошель.

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