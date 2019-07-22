«Комітет виборців України» оцінив, як пройшло голосування
В КВУ заявили, що вибори-2019 – «співмірні з попередніми парламентськими виборами 2014 року»
У громадській організації «Комітет виборців України» оцінили голосування на позачергових виборах народних депутатів, що відбулося напередодні, як таке, що загалом відповідає вимогам українського законодавства та міжнародних стандартів.
Про це заявив генеральний директор КВУ Олексій Кошель на брифінгу в понеділок.
«За оцінками КВУ, вибори було проведено відповідно до вимог українського законодавства та міжнародних стандартів», - сказав він.
«Якщо говорити про кількість і масштаби порушень виборчого законодавства, то у нас є підстави говорити, що вони співмірні з попередніми парламентськими виборами 2014 року», - заявив Кошель.
Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
-
Слуга народу43.14%
-
ОПЗЖ13.02%
-
Батьківщина8.18%
-
Європейська солідарність8.12%
-
Голос5.84%
-
Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
-
Сила і честь3.82%
-
Опозиційний блок3.03%
-
Українська стратегія Гройсмана2.40%
-
Партія Шарія2.23%
-
Свобода2.16%
-
Громадянська позиція1.05%
-
Партія зелених України0.65%
-
Самопоміч0.64%
-
Аграрна партія України0.49%
-
Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
-
Сила людей0.19%
-
Сила права0.14%
-
Соціальна справедливість0.11%
-
Патріот0.10%
-
Факел0.05%
-
Незалежність0.05%