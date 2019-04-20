Вибори-2019: в Україні настав «день тиші»



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Відсьогодні заборонена будь-яка передвиборна агітація

Другий тур виборів президента України призначено на 21 квітня

В Україні настав «день тиші», коли заборонена будь-яка передвиборна агітація. В суботу, 20 квітня, напередодні другого туру виборів глави держави, заборонено зокрема публічні оцінки діяльності кандидатів на пост президента, проведення зустрічей з виборцями, а також масових заходів і демонстрацій.

Ще з 19 квітня стала діяти заборона на публікацію в ЗМІ інформації про результати соціологічних опитувань щодо рейтингів кандидатів. Другий тур виборів президента України призначено на 21 квітня. Виборчі дільниці відкриються о 8:00 ранку і закриються о 20:00 вечора. Відповідно до закону «Про вибори президента України», право голосу мають громадяни України, яким на момент виборів виповнилося 18 років.

Результати екзит-полів оприлюднять тільки після закінчення голосування.

Президентська виборча кампанія в Україні почалася 31 грудня 2018 року. Офіційні результати, як очікується, будуть оголошені до 1 травня включно.

У МВС нагадали, що у «день тиші», у суботу 20 квітня, агітація заборонена, а у день голосування 21 квітня не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

Напередодні, 19 квітня, на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

О 21:00 почалися дебати на «Суспільному», на які не прийшов Володимир Зеленський.