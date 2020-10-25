Вибори-2020 є одними із найскладніших в історії – Центрвиборчком



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Цьогорічні місцеві вибори проходять в умовах пандемії. КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», 25 жовтня 2020 Фото Станіслава Груздєва, Главком

Голова ЦВК назвав вибори складними через те, що зійшлися виборче законодавство, реформа адміністративно територіального устрою та пандемія

Цьогорічні вибори депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів є одними з найскладніших в історії України. Про це голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко під час брифінгу 25 жовтня.

«Загалом це одні з найскладніших виборів в історії України, тому що у нас зійшлися декілька факторів. Це і виборче законодавство, і реформа адміністративно територіального устрою відбулася, що призвело до того, що більша частина виборів - перші вибори. Крім того, вибори проходять в умовах пандемії, а це також ускладнює процес», - сказав Діденко.

Він додав, що для спостереження за місцевими виборами Центральна виборча комісія зареєструвала 312 офіційних спостерігачів та утворила понад 29 тис. виборчих дільниць.

«У нас, станом на сьогодні, відбувається 1577 виборчих процесів місцевих виборів. Це загальна кількість місцевих рад, які обираються. З них 22 обласні ради, 119 районних, 370 міських», - зазначив Діденко.

За його словами, загальна кількість мандатів - 3122, при цьому кількість голів, які будуть обрані - 1421.

Нагадаємо, громадянська мережа «Опора» оприлюднила явку виборців на місцевих виборах станом на 12.00: вона склала 13,5%.

До слова, Комітет виборців назвав п’ять основних порушень під час голосування.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, в Україні розпочалися місцеві вибори, які матимуть чимало важливих особливостей, оскільки голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу. Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

Як повідомлялося, біля багатьох виборчих дільниць 25 жовтня проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Володимиром Зеленським. Опитування проходить на виході з виборчих дільниць і не є обов’язковим.