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    Явка виборців становить 13,5% - Опора

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    Проголосувати на місцевих виборах можна до 20.00 - Явка виборців становить 13,5% - Опора
    Проголосувати на місцевих виборах можна до 20.00

    Похибка дослідження явки не перевищує 1,2%, - Айвазовська

    Громадянська мережа «Опора» повідомила, що на 12.00 явка виборців на місцевих виборах склала 13,5%. Про це повідомила керівник організації Ольга Айвазовська.

    За її словами, похибка дослідження явки не перевищує 1,2%.

    Нагадаємо, 23 жовтня «Опора» прогнозувала, що позитивна явка на місцевих виборах 25 жовтня може становити до 40%.

    В Україні почалося голосування на місцевих виборах.

    Як повідомлялося, біля виборчих дільниць розпочалося опитування Зеленського.

    На Сумщині Опора виявила «самозвану» ДВК, бюлетені друкували самі.

    Також Комітет виборців зафіксував перші порушення на виборах.

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