З Ради відкликали постанову про скасування другого туру місцевих виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Другий тур місцевих виборів повинен відбутися, «тому що ми не можемо залишити громади без легітимної влади», - Разумков

Підстав призупинити виборчий процес на сьогодні в Україні немає, - Разумков

Народна депутатка з фракції «Слуга народу» Тетяна Грищенко відкликала проєкт постанови щодо скасування другого туру місцевих виборів у період карантину. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков 25 жовтня під час брифінгу на виборчій дільниці.

За його словами, підстав призупинити виборчий процес на сьогодні в Україні немає.

«Другий тур місцевих виборів, звісно, буде. Я не є ЦВК, але на сьогодні не бачу ані підстав, ані можливостей призупинити виборчий процес. Якщо йдеться про той проєкт постанови, який був зареєстрований у Верховній Раді України, якщо я не помиляюсь, то він уже відкликаний (згідно з даними на сайті ВР, проєкт постанови було відкликано 22 жовтня – ред.)», – зазначив спікер.

Разумков уточнив, що народні депутати мають право зареєструвати будь-який проєкт постанови, але Верховна Рада при цьому не зобов’язана ухвалювати кожен із таких документів.

«Іноді це навіть не завжди відповідає здоровому глузду, і ми бачили такі приклади в історії Верховної Ради України, але спочатку ця постанова має пройти комітет, після цього вона має потрапити до залу і лише після цього буде проголосована Верховною Радою України або не проголосована і не підтримана», – пояснив Разумков.

Спікер парламенту вважає, що другий тур місцевих виборів повинен відбутися, «тому що ми не можемо залишити громади без легітимної влади».

«Боротьба з коронавірусом, захист здоров’я наших громадян, а в деякій мірі вже можна говорити, що це і захист національної безпеки, – це спільна відповідальність і місцевої, і центральної влади. Тому важливо, щоб уся вертикаль влади працювала на єдиний результат», – зауважив політик.

Як повідомлялося 21 жовтня, народний депутат від фракції «Слуга народу» Тетяна Грищенко зареєструвала проект постанови Верховної Ради, в якій пропонує скасувати повторне голосування на місцевих виборах, пояснивши це пандемією коронавірусу.

Тоді Комітет виборців зявив, що перенесення другого туру виборів «підвісить» місцеву владу.