  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З Ради відкликали постанову про скасування другого туру місцевих виборів

    • Розсилка
    Другий тур місцевих виборів повинен відбутися, &laquo;тому що ми не можемо залишити громади без легітимної влади&raquo;, - Разумков - З Ради відкликали постанову про скасування другого туру місцевих виборів
    Другий тур місцевих виборів повинен відбутися, «тому що ми не можемо залишити громади без легітимної влади», - Разумков

    Підстав призупинити виборчий процес на сьогодні в Україні немає, - Разумков

    Народна депутатка з фракції «Слуга народу» Тетяна Грищенко відкликала проєкт постанови щодо скасування другого туру місцевих виборів у період карантину. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков 25 жовтня під час брифінгу на виборчій дільниці.

    За його словами, підстав призупинити виборчий процес на сьогодні в Україні немає.

    «Другий тур місцевих виборів, звісно, буде. Я не є ЦВК, але на сьогодні не бачу ані підстав, ані можливостей призупинити виборчий процес. Якщо йдеться про той проєкт постанови, який був зареєстрований у Верховній Раді України, якщо я не помиляюсь, то він уже відкликаний (згідно з даними на сайті ВР, проєкт постанови було відкликано 22 жовтня – ред.)», – зазначив спікер.

    Разумков уточнив, що народні депутати мають право зареєструвати будь-який проєкт постанови, але Верховна Рада при цьому не зобов’язана ухвалювати кожен із таких документів.

    «Іноді це навіть не завжди відповідає здоровому глузду, і ми бачили такі приклади в історії Верховної Ради України, але спочатку ця постанова має пройти комітет, після цього вона має потрапити до залу і лише після цього буде проголосована Верховною Радою України або не проголосована і не підтримана», – пояснив Разумков.

    Спікер парламенту вважає, що другий тур місцевих виборів повинен відбутися, «тому що ми не можемо залишити громади без легітимної влади».

    «Боротьба з коронавірусом, захист здоров’я наших громадян, а в деякій мірі вже можна говорити, що це і захист національної безпеки, – це спільна відповідальність і місцевої, і центральної влади. Тому важливо, щоб уся вертикаль влади працювала на єдиний результат», – зауважив політик.

    Як повідомлялося 21 жовтня, народний депутат від фракції «Слуга народу» Тетяна Грищенко зареєструвала проект постанови Верховної Ради, в якій пропонує скасувати повторне голосування на місцевих виборах, пояснивши це пандемією коронавірусу.

    Тоді Комітет виборців зявив, що перенесення другого туру виборів «підвісить» місцеву владу.

    ЦВК Верховна Рада вибори депутат партії Дмитро Разумков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies