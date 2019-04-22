Вибори президента: ЦВК опрацювала 23% протоколів



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ЦВК підрахувала 3 852 553 голосів виборців

Центральною виборчою комісією станом на 01:10 уже опрацьовано 23,13% % електронних протоколів, або 3 852 553 голосів виборців.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 73,30% або 2 824 008 виборців, а за Петра Порошенка – 24,36% або 938 574 виборця.

Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.