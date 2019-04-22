  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вибори президента: ЦВК опрацювала 47% протоколів

    • Розсилка
    ЦВК обробила 47,29&nbsp;% електронних протоколів - Вибори президента: ЦВК опрацювала 47% протоколів
    ЦВК обробила 47,29 % електронних протоколів
    Фото: громадська мережа «Опора»

    ЦВК підрахувала 8 583 449 голосів виборців

    Центральна виборча комісія отримує дані електронних протоколів підрахунку голосів на виборах Президента України.

    Про це повідомляється на сайті ЦВК.

    Станом на 02:54 уже опрацьовано 47,29 % електронних протоколів, або 8 583 449 голосів виборців.

    Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 72,95% або 6 261 999 виборців, а за Петра Порошенка – 24,70% або 2 120 770 виборців.

    Нагадаємо, для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю. 

    Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

    ЦВК Петро Порошенко Володимир Гройсман ЗМІ вибори Анджей Дуда Володимир Зеленський президент Себастьян Курц
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ