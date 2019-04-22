Вибори президента: ЦВК опрацювала 60% протоколів
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ЦВК підрахувала 11 265 618 голосів виборцівЦентральна виборча комісія отримує дані електронних протоколів підрахунку голосів на виборах Президента України.
Про це повідомляється на сайті ЦВК.
Станом на 04:01 уже опрацьовано 60,89 % електронних протоколів, або 11 265 618 голосів виборців.
Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 72,96% або 8 219 797 виборців, а за Петра Порошенка – 24,70% або 2 783 398 виборців.
Виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні - 2,32 %.
Нагадаємо, для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.
Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.
Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.
Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.
Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.