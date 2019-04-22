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    Вибори президента: ЦВК опрацювала 8% протоколів

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    Вибори президента: ЦВК опрацювала 8% протоколів

    ЦВК підрахувала 1 133 703 голосів виборців

    Центральною виборчою комісією станом на 23:59 уже опрацьовано 8,07 % електронних протоколів, або 1 133 703 голосів виборців.

    Про це повідомляється на сайті ЦВК.

    Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 72,48% або 821 802 виборця, а за Петра Порошенка – 25,20% або 285 795 виборців.

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    Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

    ЦВК Петро Порошенко Володимир Гройсман вибори Анджей Дуда Володимир Зеленський президент Себастьян Курц
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