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    Вибори президента: ЦВК опрацювала 80% протоколів

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    Вибори президента: ЦВК опрацювала 80% протоколів

    ЦВК підрахувала 15 097 653 голосів виборців

    Центральна виборча комісія отримує дані електронних протоколів підрахунку голосів на виборах Президента України.

    Про це повідомляється на сайті ЦВК.

    Станом на 06:27 уже опрацьовано 80,78 % електронних протоколів, або 15 097 653 голосів виборців.

    Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 73,09% або 11 036 150 виборців, а за Петра Порошенка – 24,57% або 3 709 935 виборців.

    Виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні - 2,32 %.

    Нагадаємо, для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.

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    Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

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