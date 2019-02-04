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    Вибори президента: кандидати до 7 березня можуть відмовитись від перегонів і забрати гроші

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    Вибори президента України відбудуться 31 березня&nbsp; - Вибори президента: кандидати до 7 березня можуть відмовитись від перегонів і забрати гроші
    Вибори президента України відбудуться 31 березня 

    Усі, хто заявлятимуть після 7 березня, що відмовляються від перегонів офіційно залишатимуться кандидатами на посаду президента до 31 березня

    Зареєстровані кандидати у президенти можуть подати заяву до ЦВК про відмову від балотування до 7 березня.

    Про це свідчить календарний план виборів, оприлюднений на сайті комісії.

    Після отримання такої заяви, члени ЦВК повинні окремим рішенням задовольнити прохання кандидата (до 8 березня).

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    Усі, хто заявлятимуть після 7 березня, що відмовляються від балотування офіційно залишатимуться кандидатами на посаду президента і їхні прізвища будуть у виборчому бюлетені.       

    Претенденти на посаду президента вносять заставу в розмірі 2,5 млн гривень на спеціальний рахунок ЦВК, відкритий у Державному казначействі, а до ЦВК приносять квитанцію про сплату внеску. 

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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