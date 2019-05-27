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    Вибори в Європарламент: в Угорщині 56% проголосували за партію Орбана

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    Віктор Орбан - Вибори в Європарламент: в Угорщині 56% проголосували за партію Орбана
    Віктор Орбан

    Згідно з попередніми результатами екзит-полів, партія Фідес може отримати 14 місць в Європарламенті

    За даними екзит-полів, на виборах до Європейського парламенту в Угорщині перемагає керівна націоналістична партія Фідес з результатом 56%.

    Згідно з даними опитування проурядового центру Nezopont, партія прем’єр-міністра Віктора Орбана впевнено випередила Угорську соціалістичну партію і Демократичну коаліцію, які набрали по 10% голосів кожна, передає Reuters.

    Ультраправа націоналістична партія Йоббік отримує близько 9% голосів виборців, а опозиційний рух Momentum – 7%.

    Згідно з попередніми результатами екзит-полів, партія Фідес може отримати 14 місць в Європарламенті.

    Раніше повідомлялося, що Блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) канцлера ФРН Ангели Меркель перемагає на виборах до Європарламенту у Німеччині, але з рекордно низьким результатом.

    Згідно з оприлюдненими екзит-полами, на голосуванні до Європейського парламенту лідирує консервативна Австрійська народна партія (АНП) канцлера Себастьяна Курца.

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