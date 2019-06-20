ЦВК сьогодні завершує прийом документів для реєстрації кандидатів графіка



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Засідання ЦВК

Комісія зареєстрував 839 кандидатів у народні депутати

Сьогодні, 20 червня, останній день, коли Центральна виборча комісія приймає документи для реєстрації кандидатів на вибори в Раду. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Однак, до 8 липня партії зможуть звертатись до ЦВК з проханням скасувати реєстрацію.

Таким чином, всього станом на 19 червня, ЦВК зареєстрував 839 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків 5 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Також, станом на 19 червня, в одномандатних виборчих округах зареєстровано 761 кандидата у народні депутати, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування - 618, висунутих політичними партіями - 143.

Слід нагадати, що Конституційний Суд сьогодні продовжив засідання щодо розпуску Ради.

Як повідомлялось, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко радила Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що не хоче зараз висловлювати оцінки щодо конституційності указу про розпуск парламенту.