Вибори в Україні: західні дипломати високо оцінили роботу ЦВК



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Центральна виборча комісія

Мінґареллі не сумнівається, що вибори пройдуть вiдкрито та чесно

Дипломати США і ЄС звертають увагу на зростання довіри українців до Центральної виборчої комісії.

Голова представництва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі заявив міжнародним спостерігачам, що дотепер чув лише про дрібні порушення під час передвиборчої кампанії до Верховної Ради. Як повідомляє кореспондент Главкома, спостерігати за виборами до українського парламенту прибуло майже дві тисячі іноземних фахівців.

Мінґареллі не сумнівається, що вибори пройдуть вiдкрито та чесно. «Чудова країна, чудовi люди», - додав дипломат.

Мінґареллі також високо оцінив ЦВК. Він назвав роботу голови ЦВК Тетяни Сліпачук «чудовою» і висловив переконання, що все буде добре на парламентських виборах у неділю, 21 липня.

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) планує презентувати свій попередній звіт про вибори до Верховної Ради у вівторок, 23 липня.

«Рівень довіри українців до ЦВК за короткий час зріс до 70 відсотків», – сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, звертаючись до короткотермінових міжнародних спостерігачів ENEMO у Києві.

Тейлор послався на опитування Національного демократичного інституту США (NDI), за якими рівень оптимізму у державі після президентських виборів також суттєво зріс.

Тейлор наголосив, що Сполучені Штати розцінюють безпеку України як свою безпеку і зазначив, що вибори є важливою складовою.

«Ми переконані, що успіх українців у встановленні демократичної, процвітаючої та безпечної України відштовхує Росію», – наголосив чільний дипломат США в Києві.

Джерело: Радіо Свобода