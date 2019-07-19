Всі політсили з високими рейтингами наповнювали виборчі фонди тільки з «грошей партії»



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На 10 липня у виборчих фондах партій було 622 млн грн

Половина усіх партій не показала фізосіб та компаній, які фінансували їх вибори

Серед політсил, що, згідно із соцопитуваннями, претендують на місце в парламенті, всі без виключення наповнювали свої виборчі фонди лише за рахунок «власних коштів партії». Про це повідомляє рух «Чесно».

Загалом же 95,5% коштів, які поступили на виборчі рахунки усіх політсил, надійшли з поточних рахунків партій.

Хто наповнював касу партій буде відомо зі звітів НАЗК

Загалом, з моменту реєстрації та до 10 липня, партії отримали на свої виборчі рахунки понад 622 мільйони гривень. Із них лише 28 мільйонів (або 4,5% коштів) партії зібрали безпосередньо з фізичних та юридичних осіб.

«Якщо говорити про ті партії, які витрачали найбільше, і особливо ті партії, які претендують на потрапляння в парламент, там практично всі гроші, які надходили їм на рахунок виборчого фонду, - це гроші, перераховані з поточного рахунку. Це так званні «гроші партії», - сказав аналітик з партійних фінансів руху «Чесно» Ігор Фещенко.

«Розуміємо, що вони туди потрапили не завдяки підприємницькій діяльності партії, а туди їх перераховували громадяни і бізнес. Але таким чином незрозуміло, хто профінансував кампанію», - додав Фещенко.

Партії-лідери офіційно не отримували гроші на вибори від громадян та компаній

Спонсорів партій можна буде дізнатись тільки зі звітів партій, які будуть в серпні та листопаді. В деяких випадках ми не знатимемо нічого про походження коштів навіть якщо на рахунок виборчого фонду вони надходили від фізичних та юридичних осіб.

До прикладу, кампанію «Української стратегії Гройсмана» на 2 мільйони гривень профінансувала громадська організація «Громадський рух «Українська стратегія». Така практика небажана з точки зору прозорості, зазначають в «Чесно».

В русі зазначають, що партії на старті кампанії або вже мали кошти, або знали, де їх взяти.

Формально, партії не порушували жодних законів. «Власні кошти партії» — законне джерело наповнення виборчих фондів. Але партія коштів не заробляє, а отримує їх від приватних донорів.

«Чесно» фіксував лише два випадки, коли партії зверталися до прихильників за фінансовою підтримкою. Так було із партією «Сила людей», яка таким чином успішно зібрала кошти на грошову заставу (4,2 млн грн). Однак, активної кампанії не веде, та навіть не відкрила виборчого рахунку.